Messina: riparte Truck & Bus, la campagna di controlli della Polstrada su mezzi pesanti e autobus

Riparte “Truck & Bus”, la campagna europea di controlli sui mezzi pesanti e sugli autobus per la sicurezza sulle strade. Per sette giorni, dal 11 al 17 novembre 2024, camion e autobus saranno sotto la lente d’ingrandimento della Polizia Stradale. A tale scopo, la Sezione Polizia Stradale di Messina ha predisposto sul territorio di propria competenza, per tutto il periodo sopra indicato e sulle ventiquattrore, l’effettuazione di mirati controlli ai mezzi pesanti adibiti al trasporto merci e agli autobus.

Obiettivo dell’iniziativa, quello di innalzare gli standard di sicurezza in tutto il continente europeo, ma anche di armonizzare i controlli. Le verifiche, infatti, verranno effettuate in modo simile su tutto il territorio coperto dalla campagna (tutti i paesi dell’Unione Europea, oltre a Svizzera, Serbia e Turchia). Al centro dei controlli, il rispetto dei limiti di velocità, della normativa sul trasporto delle merci pericolose, dei tempi di guida e di riposo e tutte le altre prescrizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Particolare attenzione verrà prestata allo stato psicofisico dei conducenti. Saranno controllati anche il carico e i documenti di accompagnamento della merce. Al termine della settimana verranno resi noti i risultati delle verifiche.

