Messina, tutto pronto per la riapertura del Parco Aldo Moro

Oggi pomeriggio alle ore 17:00, il Parco Aldo Moro di Messina riaprirà al pubblico dopo le necessarie verifiche e interventi di bonifica.

“Grazie alla collaborazione delle autorità competenti, possiamo finalmente restituire alla cittadinanza questo spazio per una fruizione sicura”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

“L’area è ora pronta per accogliere nuovamente i visitatori. In occasione della riapertura la Messina Social City organizza un momento di intrattenimento e condivisione per tutta la comunità“, conclude Basile.

