Messina, votato il progetto per la riqualificazione di un’area sita in via del Carmine a Contesse

Si sono concluse le operazioni di verifica delle votazioni delle proposte progettuali ammesse per la realizzazione con i fondi destinati alla “Democrazia Partecipata” per l’anno 2024. A ricevere il maggior numero di preferenze é stata la proposta n. 3, che prevede il “Progetto per la riqualificazione di un’area sita in via del Carmine, a Contesse”.

Si tratta di un’azione volta alla realizzazione di un campo a cinque e di un’area giochi. L’assessore ai Servizi al cittadino Massimiliano Minutoli rende noto che sono in corso le verifiche tecniche-amministrative necessarie al completamento dell’iter burocratico.

