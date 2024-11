Messina, procede l’allestimento del Christmas Village “Natale in Teatro”

StrettoWeb

In via Laudamo si lavora già per l’allestimento di “Natale in Teatro – Christmas Village”, pronto a tornare forte dei numeri dell’edizione 2023: oltre 90 mila presenze a testimonianza del successo di una delle più coinvolgenti manifestazioni natalizie di Messina. Anche quest’anno sono previste migliaia di presenze per un evento che si ripresenta ricco di novità e pronto ad accogliere messinesi e visitatori per far vivere appieno la bellezza della città.

I numeri. Cresce l’area di “Natale in Teatro – Christmas Village”, il villaggio natalizio organizzato dall’Associazione culturale Development in collaborazione con Crew con la compartecipazione ed il supporto del Comune di Messina e la collaborazione di E.A.R. Teatro di Messina, Associazione Infinity Life, Associazione Second Life ed il patrocinio del Comune di Messina. Quest’anno la manifestazione occuperà 2900 mq attorno all’area del Teatro Vittorio Emanuele, la via Laudamo, la Via Casalaina (dove verranno collocati espositori del food and beverage) e la via Pozzo Leone. Saranno circa 60 le casette presenti all’interno del villaggio che saranno distribuite in nove aree tematiche.

Le aree. Dagli spettacoli agli eventi, dall’area cinema a quella media, ce ne sarà per tutti i gusti. I bambini avranno la possibilità di divertirsi nell’area kids, nella piazzetta Laudamo. Quindi la conferma della casa di Santa Claus che lo scorso Natale è stata tra le più gettonate, il Xmas lab dove saranno tanti laboratori creativi dedicati ai bambini e la sera per i più grandi. Sarà ampliata l’area di riuso arti&mestieri con spazi dedicati alla creatività e all’artigianato ed esposizioni di creazioni, elaborazioni d’autore, riuso e vintage per oggetti e articoli senza tempo tra tradizione e reinterpretazione, le aree delle eccellenze del territorio.

In via Pozzo Leone sarà presente anche Il villaggio della sostenibilità con Messina Servizi Bene Comune che allestirà un’area dedicata al tema dell’ambiente e dell’importanza della corretta gestione delle risorse con la promozione di azioni per una corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità ambientale.

Gli eventi. Musica, show e danza per intrattenere tutti con eventi diversificati messi in scena da veri professionisti delle arti che si alterneranno per regalare momenti di svago e divertimento. Al già nutrito cartellone del Teatro Vittorio Emanuele si aggiungeranno le iniziative previste dall’organizzazione di Natale in Teatro che prevede tra gli altri stand.up comedy e live podcast. Continuerà la mostra della Lego che sta riscuotendo un grande successo nel foyer del Teatro Vittorio Emanuele. E poi la grande Festa dell’accensione che si terrà l’8 dicembre, la parata degli Schiaccianoci, il trenino Polo Nord Express, gli artisti di strada, i canti sotto l’albero di Natale e il Teatro del gusto, il Village Ciak Scuola Film Fest e il coro della Chiesa Valdese.

Spazio anche alla musica e alle interviste con il gruppo editoriale SES e il corner dedicato a radio Antenna dello Stretto, RTP e Gazzetta del Sud, media partner dell’evento. E poi canzoni e intrattenimento in filodiffusione a rotazione continua in tutto il villaggio per un Natale pieno di buonumore.

