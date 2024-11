Messina, tutto pronto per la presentazione della 2ª edizione del Villaggio di Natale

StrettoWeb

Si terrà martedì mattina, 3 dicembre, con inizio alle ore 10.45 presso la Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “Natale in Teatro-XMas Village”, l’iniziativa organizzata dall’Associazione culturale Development in collaborazione con Crew con la compartecipazione ed il supporto del Comune di Messina e la collaborazione di E.A.R. Teatro di Messina, Associazione Infinity Life, Associazione Second Life ed il patrocinio del Comune di Messina, che animerà l’area circostante il Teatro Vittorio Emanuele dall’8 al 29 dicembre.

Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco Federico Basile, il presidente dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele Orazio Miloro, l’assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi cittadini Massimo Finocchiaro, l’assessore alle Politiche giovanili Liana Cannata, il Sovrintendente dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele Gianfranco Scoglio, Sergio Cimmino per la Crew eventi.

