Messina, presentati gli “YoungMe Days 2024”: novità e ospiti | PROGRAMMA

Le politiche giovanili a Messina: un’Amministrazione che crede nei tuoi sogni e ti dà gli strumenti per realizzarli, mediante l’Assessorato alle Politiche Giovanili, Formazione e Istruzione, che ti supporta nel tuo percorso di crescita personale e professionale per affrontare le sfide del mondo del lavoro.

Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessora alle Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione Liana Cannata, sono stati illustrati oggi a Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, i contenuti della seconda edizione di YoungMe Days 2024, in programma al Palacultura Antonello il 27, 28 e 29 novembre prossimi. All’incontro con i giornalisti hanno preso parte il presidente della V Commissione consiliare Politiche Giovanili Raimondo Mortelliti, insieme al vicepresidente Raffaele Rinaldo. Tutte le attività previste dalla manifestazione sono gratuite e rivolte principalmente agli studenti del quarto e quinto anno superiore e al pubblico giovanile under 35.

Il sindaco Federico Basile, in apertura della conferenza stampa, ha evidenziato che “La seconda edizione di YoungMe Days 2024, dopo gli ottimi risultati del primo appuntamento, conferma ancora una volta la grande attenzione che l’Amministrazione comunale rivolge alle giovani generazioni. Si tratta di un altro evento fortemente voluto dall’assessora Cannata con l’obiettivo di orientare i nostri giovani nel mondo del lavoro, a partire dal tessuto socio-economico cittadino. Il futuro è dei giovani, e il Comune sta lavorando per loro affinché abbiano la possibilità di poter scegliere di restare”.

L’assessora Cannata ha aggiunto che “E’ intenzione dell’Amministrazione comunale fornire alle giovani generazioni gli strumenti idonei per affrontare le sfide di accesso al mondo del lavoro consentendo loro con momenti come questo di acquisire competenze trasversali e specifiche di settore. Un supporto fondamentale all’interno di un percorso di crescita personale e professionale per questo anche quest’anno abbiamo previsto un incontro con le realtà aziendali locali. Nella tre giorni al Palacultura ci saranno plenarie e workshop, tenuti anche da enti del terzo settore del territorio, con ospiti di livello (content creator), esperti e professionisti. A condurre la manifestazione sarà Noemi David. YoungMe Days si inserisce nell’ambito del progetto YoungMe, finanziato dal Programma Nazionale ‘Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027’, che mira a raccontare tutto ciò che esiste e può essere fonte di orientamento, formazione e informazione a Messina”, ha concluso l’assessora Cannata.

Il Programma provvisorio della Manifestazione

mercoledì 27 novembre

dalle ore 9 alle 13, plenarie presentate da contest creator e giovani talenti;

dalle ore 15 fino alle 19, workshop.

Gli ospiti saranno Fabiana Manager, Lorenzo Branchetti, Andrea Pistorio, Fabrizio Privitera, Lelio Bonaccorso.

giovedì 28 novembre

dalle ore 9 alle 19, workshop e plenarie.

Gli ospiti saranno Francesco Oggiano, Samuele Sciacca, Andrea Muzi e Sergio Pitrone.

venerdì 29 novembre

dalle ore 9 alle ore 13, workshop e plenarie.

Gli ospiti saranno Davide Avolio, Maestro Gabriele, Giovani Professionisti e Fabrizio Moroni.

