Messina, a piazza Duomo successo per la Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza

StrettoWeb

Grande partecipazione, questa mattina a piazza Duomo per la Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, organizzata dal Comune di Messina in collaborazione con Messina Social City, il CONI, il CIP e il Garante per l’Infanzia. L’evento, che ha visto la presenza di numerose scuole del territorio, ha trasformato il cuore della città in uno spazio di festa e inclusione. Bambini e ragazzi hanno avuto l’opportunità di vivere una mattinata all’insegna dello sport, grazie al villaggio sportivo, e della musica, in un clima di gioia e condivisione. L’iniziativa ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare la comunità sui diritti dei più giovani e di promuovere il loro benessere attraverso attività educative e inclusive.

Le parole di Calafiore

“Questa giornata è stata un’occasione straordinaria per celebrare l’infanzia e l’adolescenza, ricordando quanto sia essenziale lavorare ogni giorno per garantire i diritti dei bambini e dei ragazzi – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore –. Il nostro impegno come amministrazione è costante e quotidiano, e si concretizza in politiche e iniziative che pongano i più giovani al centro della nostra azione”.

Le parole di Cannata

Anche Liana Cannata, assessora alle Politiche Giovanili e alla Pubblica Istruzione, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “la partecipazione di così tante scuole dimostra quanto sia sentito il tema dei diritti dell’infanzia nella nostra comunità. Attraverso momenti come questi, possiamo non solo celebrare, ma anche educare, sensibilizzare e trasmettere valori fondamentali come il rispetto, l’inclusione e la solidarietà”.

Presente alla manifestazione anche Francesco Giorgio, fiduciario CONI e delegato provinciale CIP nonché esperto del Sindaco, che ha contribuito attivamente all’organizzazione del villaggio sportivo. Giorgio ha evidenziato il valore dello sport come strumento educativo e inclusivo, capace di abbattere barriere e promuovere il benessere psicofisico dei più giovani. La Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza a Messina si è conclusa con entusiasmo e partecipazione, rafforzando l’impegno condiviso per costruire una comunità sempre più attenta ai diritti e al benessere dei più giovani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.