Messina, da Piazza Cairoli corteo contro la violenza sulle donne | FOTO

Una marcia simbolica da Piazza Cairoli, a Messina, per accompagnare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite con la risoluzione 54/134 il 17 dicembre 1999, al fine di invitare gli Stati ad organizzare e promuovere iniziative di sensibilizzazione su una delle violazioni dei diritti umani più diffuse e persistenti. Si è rinnovato, quindi, l’appuntamento promosso da Prefettura, Comune, Università degli Studi ed altri enti e organizzazioni di Messina, e accolto dalla collettività con una numerosa partecipazione.

“Anche quest’anno abbiamo svolto la marcia simbolica per dire no alla violenza sulle Donne. Non possiamo più restare indifferenti: è necessario agire con determinazione per proteggere le vittime, educare le nuove generazioni e costruire un futuro in cui la violenza non abbia più spazio”, è quanto ha affermato il sindaco Federico Basile.

