Messina: parcheggio di interscambio Sant’Orsola, tavolo tecnico a Palazzo Zanca

Si è svolto stamani un tavolo tecnico relativo ai lavori del realizzando parcheggio di interscambio di Sant’Orsola a Messina, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello, del presidente della Commissione Viabilità Salvatore Papa, del consigliere comunale Dario Carbone, del presidente della V Municipalità Raffaele Verso, del presidente della Commissione Viabilità della V Municipalità Francesco Pio Magazzù, del progettista dell’opera Giovanni Berbiglia, del Rup Aldo Caspanello, dei tecnici comunali e della Polizia Municipale.

L’incontro è stato convocato dal Vicesindaco, per condividere la necessità di effettuare verifiche di natura tecnica, utili alla definizione della prosecuzione dei lavori; tale argomento sarà discusso nella relativa Commissione consiliare il prossimo 11 novembre, alle ore 9.30. In tale sede, saranno definiti tutti i dettagli tecnici dell’opera, che sarà completata nel più breve tempo possibile. I presenti hanno convenuto che tale modalità operativa di condivisione rappresenta un concreto modus operandi che porta risultati concreti, in linea con le reali esigenze dei cittadini, in un clima di assoluta serenità e collaborazione istituzionale.

