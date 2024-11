Messina, a Palazzo Zanca la presentazione dell’evento conclusivo del progetto WAY – Welfare Activity for Young

StrettoWeb

Lunedì 18 novembre, alle ore 10, nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca a Messina si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento conclusivo del progetto WAY – Welfare Activity for Young, promosso dal Comune di Messina e dalla Messina Social City. Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione comunale e la Messina Social City ripercorreranno le tappe fondamentali di un progetto che, in questi mesi, ha rappresentato un modello innovativo di educazione e inclusione sociale.

WAY, grazie alla collaborazione di 21 Associazioni Sportive, ha garantito percorsi formativi e sportivi capaci di coinvolgere giovani e famiglie in tutto il territorio. Tra i risultati concreti del progetto si evidenziano l’allestimento di n. 6 aree fitness per l’attività fisica all’aperto e l’installazione di n. 8 tennis tavolo in cemento, accessibili e duraturi, per promuovere il gioco e la socialità nei quartieri. La conferenza sarà anche occasione per condividere i risultati raggiunti e presentare i dettagli dell’evento conclusivo, che si svolgerà a villa Dante il 22, 23 e 25 novembre prossimi, con un programma ricco di attività sportive e masterclass formative guidate da campioni nazionali e internazionali di diverse discipline per celebrare la tappa finale di un percorso all’insegna di valori quali, il rispetto, la solidarietà e la partecipazione attiva.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.