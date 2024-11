Messina, Palazzo Zanca si illumina di blu per la Giornata Mondiale del Diabete

StrettoWeb

Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, nella serata di oggi, 14 novembre, si colora di blu. L’amministrazione comunale di Messina, guidata dal sindaco Federico Basile, ha aderito alla campagna mondiale per la prevenzione e la diffusione delle informazioni sul diabete, istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation (IDF) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), accogliendo l’invito del Distretto 108 Yb Sicilia, rivolto ai Sindaci dei Comuni siciliani, a illuminare di blu i palazzi comunali o monumenti più significativi delle città. La Giornata Mondiale del Diabete rappresenta un’importante opportunità per far luce su una malattia in crescente diffusione. È stata istituita il 14 novembre per commemorare il compleanno di Frederick Banting, uno dei pionieri nella ricerca sul diabete e co-scopritore dell’insulina, per il quale fu conferito il Premio Nobel. In Italia, l’organizzazione di questa giornata è affidata, da diversi anni, all’Associazione Italiana Diabetici.

Le parole di Basile

“Per l’occasione palazzo Zanca questa sera si colora di blu – afferma il sindaco Basile – al fine di sensibilizzare la cittadinanza al delicato tema. È questo il nostro segnale di attenzione su una patologia molto diffusa a simboleggiare l’impegno nella lotta contro il diabete e un invito a tutti a prendere consapevolezza sull’importanza della prevenzione”. In Italia, si stima che circa 4 milioni di persone siano affette da diabete conclamato, mentre un milione di individui ignora di averlo, e un milione e mezzo è in pre-diabete. La diagnosi precoce e una corretta gestione della malattia possono avere un impatto significativo sulla vita quotidiana delle persone colpite.

Le parole di Levita

“La salute e il benessere dei cittadini sono un bene essenziale e vogliamo unire le nostre forze in modo da raggiungere il maggior numero di persone su un tema di grande rilevanza per ciascuno di noi. Ringraziamo per il sostegno e l’adesione”, il messaggio del presidente del Distretto Leo 108 YB Sicilia Domenico Levita.

