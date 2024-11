Messina, il Palacultura ospiterà la 2ª edizione del YoungME Days

StrettoWeb

Nelle giornate del 27-28-29 novembre il Palacultura ospiterà la seconda edizione del YoungME Days, una tre giorni di workshop e conferenze organizzate dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, Formazione e Istruzione del Comune di Messina, con l’obiettivo di far interfacciare i giovani messinesi al mondo del lavoro.

In questa cornice parteciperà per la prima volta Stretto-Crea, l’associazione che nel corso degli ultimi due anni ha organizzato la fiera del fumetto “Messinacon” e recentemente il festival artistico “Stretto-Art”. “Nella giornata di venerdì 29 novembre, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 presso la Galleria d’arte Moderna al primo piano del Palacultura, Stretto-Crea terrà un workshop su come si organizza una fiera del fumetto, partendo dall’esperienza decennale del Messinacon di cui la prima edizione risale al 2015 ed esplorando l’evoluzione della manifestazione nel corso del tempo, mostrando tutti i passaggi organizzativi e burocratici”, afferma così Giuseppe Mulfari, Presidente di Stretto Crea.

L’entrata all’evento è gratuita. Chiunque voglia registrarsi all’evento può prenotarsi attraverso la pagina Instagram di YoungME

