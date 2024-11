Messina, nuova seduta di consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

Oggi, giovedì 28 novembre, alle ore 12, il Consiglio comunale di Messina si riunisce in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) Variazione di bilancio finanziario 2024-2026 ex art. 175 Tuel – Stato di attuazione dei programmi e Verifica Equilibri di Bilancio; 2) Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 3499 del 10/10/2024 avente ad oggetto “Variazione urgente bilancio di previsione finanziario 2024-26 ex art. 175 c. 4 TUEL”.

