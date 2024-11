Messina, Michel Platini incanta Santa Lucia del Mela: “Sicilia terra meravigliosa”

StrettoWeb

Una serata da incorniciare, così come scrive il Comune. Ma anche da ricordare, conservare, incustodire. Non capita tutti i giorni che Santa Lucia del Mela, Comune di oltre 4 mila abitanti in provincia di Messina, ospiti… Michel Platini, campione della Francia e della Juventus degli anni’80. I motivi? E’ stato il grande protagonista dello Juventus Club “Gaetano Scirea” in occasione dei 40 anni dalla fondazione.

“Una serata da incorniciare a Santa Lucia del Mela! Oggi abbiamo avuto l’onore di ospitare uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, Michel Platini, leggenda indiscussa del calcio mondiale. Un sentito ringraziamento a Benedetto Merulla e a tutto il Club Juventus Luciese per l’impeccabile organizzazione di questo evento straordinario”, si legge nella pagina del Comune.

“Oltre alla presenza del mitico ex calciatore francese, la serata è stata arricchita dalla partecipazione di ospiti illustri:

Monica Bertini, giornalista sportiva e conduttrice TV;

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport;

Salvatore Giglio, storico fotografo ufficiale della Juventus dal 1974.

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza indimenticabile, un evento che resterà nel cuore della nostra comunità!”, si legge ancora.

E così Platini, nella conferenza stampa guidata dai giornalisti sopracitati, ha snocciolato retroscena e aneddoti, esaltando la bellezza e l’affetto di una “terra meravigliosa (terra dei nonni)” che lo “commuove”. Ovviamente tantissimi tifosi juventini, ma anche semplici appassionati, hanno riempito il Palazzetto con tifo da stadio, ovazioni, grande entusiasmo. Alla fine il francese non si è sottratto a selfie ed autografi, come si può vedere dalle foto a corredo.

