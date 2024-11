Messina, una marcia simbolica per dire “no” alla violenza sulle donne

StrettoWeb

Una marcia simbolica lungo alcune vie di Messina, anche quest’anno, il prossimo 25 novembre 2024, per accompagnare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite con la risoluzione 54/134 il 17 dicembre 1999, al fine di invitare gli Stati ad organizzare e promuovere iniziative di sensibilizzazione su una delle violazioni dei diritti umani più diffuse e persistenti. Si rinnova l’appuntamento promosso già lo scorso anno da Prefettura, Comune, Università degli Studi ed altri enti e organizzazioni di Messina, e accolto dalla collettività con una numerosa partecipazione, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini di ogni età – in particolare, gli alunni degli Istituti Scolastici Superiori di Messina – in un percorso di consapevolezza e impegno contro la violenza di genere.

La manifestazione, che si inserisce nell’ambito delle iniziative attuate all’interno del Protocollo Interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere nella provincia di Messina, sottoscritto in Prefettura proprio in data 25 novembre del 2018, sarà occasione per condividere un momento di riflessione su un fenomeno che, purtroppo, è ancora attuale, come dimostrano i fatti di cronaca che periodicamente giungono alla nostra attenzione e che destano la preoccupazione delle istituzioni. La cittadinanza è invitata a partecipare alla marcia, che lunedì 25 novembre si muoverà da Piazza Cairoli a partire dalle ore 10.00, lungo il percorso pedonale tra la stessa Piazza Cairoli e il viale San Martino fino a Via Santa Cecilia. Ai partecipanti sarà consegnata una maglietta con il logo della manifestazione che, quest’anno, è stato disegnato dagli studenti del Liceo Seguenza.

