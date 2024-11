Messina, l’11 novembre la 3ª edizione dell’evento Pallium | INFO

StrettoWeb

In occasione della Giornata nazionale delle cure palliative, lunedì 11 novembre, nel salone degli Specchi a palazzo dei Leoni, a partire dalle ore 16, si svolgerà l’evento “PALLIUM”, campagna di sensibilizzazione sui diritti e sui bisogni dei malati inguaribili e delle loro famiglie, alla presenza del sindaco Federico Basile, delle assessore, alle Politiche della Salute, Alessandra Calafiore, e alle Pari Opportunità, Liana Cannata, e di S.E.R. Mons. Cesare Di Pietro, vicario generale dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela.

L’iniziativa, patrocinata dalla Città metropolitana di Messina, é organizzata dal consorzio Sisifo, con l’obiettivo di sensibilizzare, chiarire e rendere consapevole la cittadinanza sul fatto che le cure palliative rappresentano un diritto garantito dalla legge 38/2010, che tutela la qualità della vita del malato inguaribile e della sua famiglia; non riguardano solo i pazienti oncologici e non sono esclusivamente cure di fine vita. Il diritto alla salute é un insieme di azioni volte non soltanto a massimizzare il numero di vite salvate, ma anche a minimizzare la sofferenza.

Per rispondere ai bisogni di chi si trova ad affrontare una situazione così delicata come la malattia inguaribile ed il fine vita con adeguate terapie del dolore e cure palliative di supporto domiciliari, il consorzio Sisifo da 24 anni ha messo in campo su tutto il territorio della provincia di Messina e successivamente in altre provincie siciliane, equipe abbraccianti la molteplicità dei bisogni stessi. Conoscere per scegliere nella consapevolezza che oltre il curare ci sia il prendersi cura.

Ulteriormente complesso è poi il ruolo della rete ospedale-territorio che coinvolge anche i pazienti pediatrici. Questa tipologia di intervento terapeutico ed assistenziale è gratuita e rivolta ai pazienti di ogni età, stato sociale e culturale. L’attenzione, quest’anno, è rivolta anche al dopo, cioè a quell’insieme di supporto diretto a chi rimane e potrebbe sviluppare una sindrome da lutto complicato, qualora non vengano poste in atto adeguate strategie e attivati idonei supporti psicologici. Nel corso dell’evento verrà infine presentato il progetto “Pallium” rivolto alle scuole superiori. Ad introdurre l’evento Agata Labate, a moderarlo Maurizio Rotondo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.