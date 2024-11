Messina, all’istituto comprensivo Salvo D’Acquisto inaugurata l’aula Snoezelen

StrettoWeb

E’ stata inaugurata questa mattina l’aula Snoezelen nel plesso Polimeni Zumbo dell’Istituto Salvo D’Acquisto, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello, del già assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò, del dirigente scolastico Pietro Ruggeri e della prof. Fulvia Ferlito, in rappresentanza del Provveditore agli Studi. Contestualmente è stata aperta alla fruizione una piccola biblioteca, dotata di aula multimediale. Il locale è stato realizzato con Fondi del PNRR 4.0 – Next Generation Classroom e mira ad un metodo pedagogico-educativo di ragazzi con diverse tipologie di disabilità, secondo gli orientamenti del modello olandese, che prevede la creazione di un ambiente adeguato e qualificato per la stimolazione sensoriale.

“Una splendida iniziativa – ha dichiarato il vicesindaco Mondello – per la quale mi complimento con il dirigente scolastico Ruggeri, che ha sviluppato concretamente una progettualità all’avanguardia, che si sta diffondendo in tutto il mondo con risultati pregevoli. E’ il modello di scuola che vorremmo, che si dota, con lungimiranza, di strumenti inclusivi che promuovono il benessere dei ragazzi fragili, che vanno accompagnati e protetti con metodiche di apprendimento moderne e funzionali. La creazione di un ambiente controllato che offre una vasta gamma di effetti sensoriali, con luci, colori suoni, per un’interazione basata su approcci di tipo educativo, ma anche terapeutico, ludico, ricreativo, non può che essere un grande valore aggiunto per i nostri ragazzi. Ho particolarmente gradito la presenza di Pietro Currò, che ha mantenuto e mantiene un solido legame con l’istituzione scolastica, nella consapevolezza della grande attenzione che questa Amministrazione ha da sempre riservato al mondo della scuola”, ha concluso Mondello.

