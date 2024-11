Messina, interventi di potatura in alcune zone della città: la viabilità

StrettoWeb

Da venerdì 29 novembre sino al 20 dicembre, nella fascia oraria 7-17, saranno effettuati interventi di potatura in alcuni tratti di strada di piazza Antonello e tutto il perimetro, dove sono stati disposti i divieti di sosta per consentirne l’esecuzione: piazza Antonello, corso Cavour, piazza Fontana Gennaro, via Pozzo Leone, piazza Duomo, via San Giovanni Bosco, piazza Basicò, vie Cavaliere della Stella, San Filippo Bianchi, Venezian, Università, Verdi e Gasparro.

L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

