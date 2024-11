StrettoWeb

Disposta l’istituzione di stalli di sosta a tempo limitato (30 minuti), nella fascia oraria 8-14 e 16-20, nella complanare sud del viale Europa a Messina, nel tratto compreso tra via del Santo e la rotatoria “Boris Giuliano”.

Il provvedimento è stato adottato per garantire l’alternanza dei veicoli in sosta in un’area molto trafficata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.