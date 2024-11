“Non sei sola, esci dal silenzio”, a Messina incontro sul tema della violenza sulle donne

StrettoWeb

Lunedì 25 novembre 2024, ore 9:30 nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, si svolgerà l’incontro dal titolo “Non sei sola, esci dal silenzio. I Peter Pan che non sanno volare: la violenza dentro, dentro la violenza!”, organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Messina, in sinergia con la VII Direzione “Servizio Cultura” e con il Comitato Unico di Garanzia della Città Metropolitana di Messina, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il meeting sarà aperto dai saluti istituzionali della dirigente avv. Anna Maria Tripodo e prevede i seguenti interventi: avv. Cristina Natale, Fondazione Doppia Difesa Onlus di Roma; dott.ssa Anna Maria Garufi, presidente della Le.L.A.T.; dott.ssa Patrizia Grilli, Maggiore dei Carabinieri; dott.ssa Luisa Cavallo, dirigente superiore Polizia di Stato in quiescenza; avv. Carmen Currò, presidente onoraria del CeDAV; dott.ssa Alessandra Villari, dirigente medico Pronto Soccorso AOU “Gaetano Martino” di Messina, dott.ssa Alfonsa Pizzo, medico ginecologo ricercatore universitario; dott.ssa Manuela Meneguzzer, psicologa e autrice, specializzanda; dott.ssa Rosaria Longo, biologa e referente della Croce Rossa Italiana per la prevenzione del papilloma virus; Giuseppina Allegrino, referente Croce Rossa Italiana per la donazione del sangue.

Il dibattito vedrà la partecipazione degli studenti degli istituti scolastici superiori cittadini e sarà moderato da Jenny Gioffrè, psicologa psicoterapeuta, referente del Servizio psicosociale, Croce Rossa Sicilia. Nel corso della mattinata, il cantante Strego si esibirà con il brano dal titolo “Se questo è un uomo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.