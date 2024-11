Messina, inaugurate 4 panchine rosse dei plessi scolastici dell’IC Leopardi

StrettoWeb

Quattro panchine colorate di rosso delle scuole dell’Istituto Comprensivo “Leopardi” di Messina sono state inaugurate ieri, venerdì 25 novembre 2024, rispettivamente alla Ferraù, ex CSA, Don Orione e Leopardi, nell’ambito delle iniziative promosse dalle realtà scolastiche cittadine per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Ai diversi momenti inaugurali ha preso parte l’assessore alla Pubblica Istruzione nonchè alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità Liana Cannata, per manifestare la vicinanza dell’Amministrazione comunale e la condivisione di iniziative volte a lanciare un messaggio collettivo per contrastare una piaga così diffusa sul territorio nazionale e nel resto del mondo. “Sono ben felice – ha detto l’assessore Cannata – di partecipare alla diffusione di un monito contro ogni forma di violenza, attraverso questi importanti simboli dipinti di rosso ubicati nei quattro plessi scolastici dell’istituto Leopardi, per essere segni tangibili di una cultura del rispetto e per trasmettere alle nuove generazioni il messaggio di non violenza e di pace, attraverso percorsi educativi mirati nelle scuole e per realizzare quell’impegno civico indispensabile affinchè i diritti delle donne siano salvaguardati e sia coltivata la parità di genere”.

Per la dirigente scolastica dell’Istituto Leopardi Ersilia Caputo: “ogni panchina è un segno tangibile e silenzioso che si ergerà come un invito alla riflessione. Con questo gesto, vogliamo non solo sensibilizzare i nostri studenti, ma coinvolgere l’intera comunità messinese in un percorso di crescita e cambiamento culturale”.

All’iniziativa hanno preso parte al plesso Ferraù, il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto e una delegazione di consiglieri circoscrizionali; mentre al taglio del nastro della panchina del plesso Leopardi, oltre alla dirigente Caputo hanno partecipato Antonella Scaramuzzino e Giovanni Danzì consiglieri della II Municipalità.

