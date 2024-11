Messina, i carabinieri incontrano gli anziani a Tusa

StrettoWeb

Continuano gli incontri incentrati sulla campagna di sensibilizzazione contro le truffe a beneficio delle classi più anziane della popolazione, avviata dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina, sia nel capoluogo che negli altri centri abitati della provincia. Nell’ambito dell’iniziativa, nei giorni scorsi, nell’oratorio della Chiesa Madre di Tusa, i Carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno organizzato un incontro informativo a cui hanno preso parte un buon numero di anziani, alcuni di loro accompagnati dai propri figli. È stata un’occasione utile per far sentire la vicinanza dell’Arma e sensibilizzare ulteriormente una delle fasce più deboli, come quella della terza età, sui rischi dei raggiri.

Nel corso del dibattito, i militari dell’Arma, oltre a dare utili consigli per non incappare nella rete dei truffatori, che spesso si presentano come appartenenti alle Forze dell’Ordine o avvocati, hanno anche invitato le persone più giovani presenti a svolgere, a loro volta, attività di sensibilizzazione nei riguardi di genitori e parenti più anziani.

È stata sottolineata l’importanza di parlare e, soprattutto, denunciare gli episodi. Infatti, il possibile senso di vergogna potrebbe indurre le vittime a non segnalare quanto accaduto. Ma ancor più importante è la necessità di allertare nell’immediatezza il numero di emergenza 112. La collaborazione delle vittime e di tutti i cittadini informati su eventi o situazioni fraudolente diventa indispensabile. Segnalare nell’immediatezza al 112 circostanze apprese da chi ha subito un tentativo di una truffa ovvero da parte di chi, purtroppo, si è accorto si esserne stato vittima, indicando la presenza di persone sospette e altre indicazioni utili, può rivelarsi necessario per consentire ai militari dell’Arma e alle altre Forze di Polizia di intervenire subito e contrastare questa tipologia di reati.

Nel corso dell’incontro, sono stati proiettati filmati divulgativi sul tema delle truffe realizzati dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed è distribuita una brochure informativa illustrata, con indicazioni utili per segnalare eventuali casi di frodi e consigli sul come comportarsi nel caso in cui si venga in contatto con possibili truffatori.

