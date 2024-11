Messina, Gattopardo festeggia la vittoria nella 4H Endurance

StrettoWeb

Trionfa il team Gattopardo nella 4H Endurance, sesta prova stagionale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2024. Al Kartodromo di Messina, nell’appuntamento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, non sono mancate emozioni e colpi di scena. Si è ricomposta per l’occasione la coppia formata da Pietro Grima (al rientro in pista a Messina dalla Lombardia) e Fabrizio Anello, dominatori un anno fa, che hanno brindato al successo al termine di una gara avvincente e combattuta.

Programma aperto dalle qualifiche di 10’, con 16 team chiamati a partecipare, suddivisi nelle tre categorie (F1, F2, F3) previste. Riccardo Bartolotta (Team Killers, F2) stabilisce il miglior tempo in 37.840. Nella F1, Valentino Fusco (Leopard) parte in griglia davanti a tutti con il crono di 37.900, seguito da Antonio Minutoli (Kairos Next Generation), 37.936. Allo “start” Leopard scatta senza intoppi e guadagna margine su Gattopardo e Maiden MRT. Kairos Next Generation si riprende poi la seconda posizione. La pit lane comincia ad affollarsi per i primi cambi dopo 25’ e la lotta si infiamma. Kairos Next Generation sprinta balzando al comando, Gattopardo è lì. Leopard perde invece parecchio terreno, a causa del testacoda di Sara La Fauci che porta alla bandiera gialla.

Trascorsa un’ora di gara, Kairos Next Generation è in testa, Gattopardo insegue a 10”, con due soste ciascuno. Trinacria terza. Team Killers e Fire MRT guidano, rispettivamente, nelle categorie F2 e F3. Mezz’ora più tardi, Gattopardo è leader, secondo Trinacria, con tre soste, una in più di Kairos Next Generation. A metà della prova Gattopardo (5 pits) precede Trinacria e Leopard. Kairos Next Generation attua invece una diversa strategia. Team Killers resta davanti nella F2. Gattopardo si mantiene al comando con Anello ad un’ora dal termine, Leopard risale sempre di più ed è secondo. Effettuati i 12 pits da regolamento per la F1, 13 per F2 e F3, spazio al rush finale con gli ultimi 5’.

Alla bandiera a scacchi può esultare Gattopardo, tagliando per primo il traguardo della 4H Endurance con Pietro Grima, che insieme a Fabrizio Anello ha percorso complessivamente 319 giri, conquistando un meritato successo, frutto di una perfetta condotta. Gioia condivisa con tutto il team. Un giro di vantaggio nei confronti di Leopard, con Valentino Fusco e Sara La Fauci autori di una straordinaria rimonta, praticamente dal fondo al secondo posto, ottenendo punti pesantissimi per la classifica. A due giri Trinacria (Cristiano e Mirko Chiarenza), che sale sul terzo gradino del podio e Kairos Next Generation (Antonio Minutoli e Laura Sanò), quarto. Quinto posto per Maiden MRT (Riccardo Irrera e Alessandro Maggio).

Nella F2 situazione ribaltata. Prevale Evo MRT (Massimiliano D’Angelo-Federico Miduri) in 311 giri, battendo la concorrenza di AF Sport (Alice Di Bella e Vincenzo Pino) e Team Killers (Antonio e Riccardo Bartolotta, Salvatore Pisano), scivolato terzo complice anche una penalità, poi Vulcan RT (Milo Barbera e Giuseppe Greco), Evo Speed (“best lap” della gara in 37.848, con Davide Ruggeri-Federico Scimone), Lucania 2 (Casella-Sarli) e Team Lucania Wek (Caragnano-De Leo-Latteri). Nella F3 bella affermazione di Fire MRT, protagonisti Simone Bongiorno e Andrea Brusca vittoriosi in 310 giri, davanti a STP Racing (Andrea Catarro-Daniele Leopardi) e Racer Speed (Samuel Cerrito-Christian De Salvo), quarto Ice MRT (Andrea Cardile-Aurora Costa). Al termine della 4H Endurance si è svolta la premiazione sul podio con le coppe per i primi tre team classificati per ogni categoria e le targhe riservate a pole position e “best lap” assoluto della manifestazione. Il punteggio del Campionato interno è stato attribuito utilizzando il simulatore dei punti SWS al 110%. La 2H Endurance in calendario il prossimo 7 dicembre rappresenterà il settimo e conclusivo atto del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2024.

