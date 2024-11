Messina Futsal, prima sfida in Calabria: è ospite dell’Ecosistem Lamezia

StrettoWeb

Il Messina Futsal va alla ricerca di continuità di risultati e prestazioni nel campionato di serie A2 di calcio a 5, a cominciare dalla gara di domani (sabato 16 novembre, ndr) in casa dell’Ecosistem Lamezia, valida per la 6^ giornata del girone D. “Occorre dare di più per accelerare il percorso di crescita – ha suonato la carica, in settimana, il centrale argentino Emiliano Baloira – Per riuscirci l’unica soluzione è il lavoro. Qui sto bene e mi trovo a mio agio. Sono grato alla società per questa opportunità. Daremo sempre il massimo per raggiungere gli obiettivi”.

Nella sfida contro i calabresi, diventata, negli ultimi anni, un appuntamento fisso per i giallorossi, il tecnico Salvatore Battiato dovrà fare a meno dell’infortunato Andrea Cucinotta. I lametini sono sempre stati avversari competitivi e attualmente hanno conquistato un punto in più dei peloritani. Arbitreranno il match, che inizierà alle ore 16.30, i signori Simone Petracca di Lecce e Jacopo Giannelli di Bari (cronometrista Maurizio Cipolla di Cosenza).

Programma partite 6ª giornata serie A2: Futsal Canicattì-Audace Monopoli; Bitonto-Sammichele; Castellana C5-Canosa; Città di Acri-Soverato; Ecosistem Lamezia-Messina Futsal; Futsal Mazara-Gear Piazza Armerina.

Classifica: Futsal Canicattì 13; Soverato 10; Futsal Bitonto e Sammichele 9; Audace Monopoli 8; Ecosistem Lamezia, Gear Piazza Armerina e Città di Acri 7; Messina Futsal 6; Futsal Mazara 4; Canosa e Castellana 3.

