Messina, tutto pronto per il secondo appuntamento della Festa del Vino

La Pro Loco Casali Peloritani, con il patrocinio della Regione Sicilia dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari e del Comune di Messina, e in collaborazione con l’Associazione Giovanna d’Arco e l’Oasi Azzurra, invita tutti a partecipare al secondo appuntamento della Festa del Vino sabato 23 novembre alle ore 17:00.

L’evento si terrà nello splendido scenario dell’Oasi Azzurra, incastonato tra le suggestive Montagne di Sabbia e con vista mozzafiato sulle Isole Eolie. Qui, al calar del sole, si aprirà un convegno ricco di contenuti e spunti di riflessione, grazie ai contributi di cinque relatori esperti. Nel corso del Convegno, moderato dal Dott. Antonio Tavilla, interverranno Don Vincenzo Majuri, il professore Leo Moleti, Cettina Lanzafame, Yulia Sidorina ed il professore Filippo Grasso e si dibatterà riguardo al percorso del vino, della vigna alla tavola, quale esperienza enoturistica.

A partire dalle 18.30, la musica accompagnerà i partecipanti in un percorso tra i saperi e i sapori del territorio. Degustazioni di vini pregiati e specialità d’autunno, per celebrare le eccellenze enogastronomiche locali. L’iniziativa si avvale della preziosa collaborazione delle associazioni culturali e professionali del territorio: l’Associazione Culturale Peloritana – I Ferri du Misteri, ONAV Messina, e Wine Passion & Skill. Occasione unica, dove tradizione, natura e convivialità si incontrano per celebrare il vino e i sapori d’autunno.

