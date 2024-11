Messina, deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai caduti in Guerra

StrettoWeb

Alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello, anche in rappresentanza del sindaco Federico Basile, e di autorità religiose, civili e militari, si è svolta oggi la cerimonia di commemorazione con deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai caduti in Guerra sito a Pace. La manifestazione, promossa dall’Associazione culturale “Nuovi Orizzonti” presieduta da Domenico Carbone, col patrocinio del comune di Messina e dell’Aniomrid (Associazione nazionale insigniti dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e decorati), è stata coordinata e presentata dalla vicepresidente nazionale Aniomrid Silvana Paratore, che ha sottolineato come con la commemorazione dei Caduti si voglia ricordare il sacrificio delle vittime sui campi di battaglia, degli innumerevoli feriti e dispersi.

Le parole di Paratore

“Bisogna ricordare ciò che è stato guardando al futuro per evitare gli errori del passato. L’amore per la Patria – ha sottolineato Paratore – richiamando le parole di mons. Cesare Di Pietro al Sacrario di Cristo Re, non deve trasformarsi in un nazionalismo chiuso e ostile agli altri come avvenne in passato e come purtroppo avviene ancora oggi in alcuni paesi insanguinati da conflitti e guerre”.

L’evento, preceduto dalla celebrazione eucaristica officiata da padre Francesco Venuti nella chiesa Maria S.S. delle Grazie di Messina, è proseguito con un corteo sino al Monumento ai caduti, sul lungomare di Pace. Domenico Carbone ha ringraziato tutti gli abitanti del villaggio per la volontà di ricordare quanti hanno partecipato agli eventi bellici.

Le parole di Mondello

Il vicesindaco Salvatore Mondello ha espresso “un plauso all’iniziativa, alla quale è stato sempre presente negli anni perché – ha detto – insegnare la Grande guerra significa parlare di Storia ma anche di memoria”.

Le altre dichiarazioni

Il presidente della VI Municipalità Francesco Pagano ha ringraziato l’Amministrazione comunale per la dotazione di corone d’alloro per le cerimonie commemorative dei villaggi rientranti nella Circoscrizione. A svolgere un ruolo determinante nell’organizzazione della cerimonia il vicepresidente della VI Municipalità Giovanni Donato, che ha donato la corona d’alloro deposta al Monumento dopo la benedizione di Padre Venuti e dotato i numerosi bimbi presenti di bandierine tricolore sventolate al momento della cerimonia dell’Alzabandiera, donata dalla famiglia di Giovanni Bruno e issata dalla Guardia costiera volontaria sezione di Messina. Ricordati i nomi dei caduti, letti dalla prof.ssa Domenica Scimone, sulle note del Silenzio d’ordinanza eseguito dal trombettiere Giuseppe Cama e data lettura della Preghiera del marinaio, a cura di Francesco Donato dell’Associazione marinai d’Italia di Messina che a fine evento ha omaggiato l’avv. Paratore di un quadro contenente la preghiera. Ringraziata la Polizia municipale sezione Navale, che ha deposto via mare una corona d’alloro; Caronte & Tourist, nelle persone dei comandanti Stefano Alizio e Giuseppe Mezzasalma.

Presenti all’evento il luogotenente Giovanni Bonfiglio e il maresciallo Antonino Donato della Marina Militare di Messina; il comandante Livio Donato Capo pilota corporazione Piloti Stretto di Messina; la Guardia costiera volontaria di Messina (con Francesco Verboso, Lorenzo Lo Presti, Claudio Calogero, Marco Sciliberto, Giacomo Cucinotta, Ketty Ranieri). Hanno partecipato alla manifestazione anche l’Associazione nazionale finanzieri d’Italia sezione di Messina, la Croce Rossa Italiana sez.di Messina, l’Associazione marinai d’Italia sezione Messina, l’Aniomrid nazionale, l’Associazione nazionale combattenti e reduci sezione Messina, il Comitato onoranze ai caduti, il Circolo culturale Borgo Vaccarelle. La cerimonia si è conclusa con la lettura della Preghiera per i caduti a cura di Silvana Paratore, coordinatrice della manifestazione.

