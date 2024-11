Messina, cumuli di rifiuti in diverse zone: “si chiariscano le responsabilità”

StrettoWeb

“È inaccettabile la situazione che si sta verificando in questi giorni nelle zone di San Michele, Ritiro, Scala Ritiro, Badiazza e via Palermo, dove la raccolta dei rifiuti risulta ferma da mercoledì scorso, ultimo giorno in cui è stata effettuata. Un disservizio che, stranamente, coincide con l’assenza dell’operatore solitamente assegnato a queste zone“. Lo dichiara in una nota il vice presidente del Consiglio Comunale di Messina, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia). “Ciò che desta particolare perplessità è come, nonostante sia prevista la sostituzione del personale assente, questi quartieri vengano regolarmente trascurati. Una circostanza che si ripete con tale puntualità da non poter essere considerata una semplice coincidenza. L’aspetto più preoccupante di questa vicenda è che un servizio essenziale, regolarmente pagato dai cittadini attraverso la TARI, sembri dipendere dalla presenza o meno di uno specifico operatore. Una condizione paradossale per un’azienda che dovrebbe garantire continuità ed efficienza del servizio in ogni area della città”.

“Diversi cittadini – compreso il sottoscritto – hanno contattato la Messina Servizi per chiedere spiegazioni in merito, nonostante le rassicurazioni del caso nulla è stato fatto. Ritengo, quindi, doveroso che l’azienda fornisca spiegazioni convincenti ai residenti di queste zone sul perché, pur in presenza di personale sostitutivo, la raccolta dei rifiuti venga sistematicamente ignorata. Un comportamento che lascia trasparire una gestione quantomeno discutibile del servizio in queste aree della città. I cittadini di questi quartieri non possono essere considerati di seconda categoria. È tempo che l’azienda intervenga non solo per ripristinare immediatamente il servizio, ma soprattutto per garantire che simili negligenze non abbiano più a ripetersi”, conclude La Fauci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.