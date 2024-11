Messina, conferenza Inner Wheel Club dello Stretto di Messina contro la violenza | INFO

StrettoWeb

Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, lunedì 18 novembre, alle ore 11, nella sala Ovale a palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento di beneficenza “Inner Wheel Club dello Stretto di Messina e la rete di prevenzione contro la violenza”. Patrocinata dal comune di Messina e supportata dall’Amministrazione comunale, l’iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi pro Posto Occupato e Centro Donne Antiviolenza CEDAV, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Alla conferenza stampa interverranno Letizia Ragona, organizzatrice dell’evento e presidente di Inner Wheel Club dello Stretto di Messina; Maria Andaloro, ideatrice di Posto Occupato; Maria Gianquinto, presidente CEDAV; Gaia Gemelli, artista e coreografa del collettivo Danzarte; Luisa Rita Barbaro, scrittrice e socia dell’Inner Wheel Club dello Stretto di Messina; moderatore il giornalista Andrea Castorina.

L’evento di beneficenza, offerto dal collettivo Danzarte dal titolo “Alter_azione – Metamorfosi”, prevede una serata dedicata alla danza e alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. “Alter_azione – Metamorfosi” riunisce i danzatori del collettivo Danzarte diretti da Gaia Gemelli, per una serata di spettacolo e solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dell’iniziativa “Posto Occupato”, che da oltre 11 anni si occupa di sensibilizzazione e contrasto della violenza, attraverso una rete di prevenzione e dell’associazione CEDAV, che offre supporto e assistenza alle vittime di violenza domestica e di genere e svolge una serie di attività fondamentali a Messina.

I proventi dell’evento saranno impiegati per l’acquisto del libro “Biancaneve non abita più qui”, per donarlo alle biblioteche delle scuole medie cittadine e per promuovere le iniziative dell’associazione CEDAV. Una quota sarà impiegata anche per produrre materiale informativo, volto al contrasto della violenza, in occasione di incontri, che saranno concordati con i dirigenti scolastici, per discutere e commentare il libro con gli studenti.

Durante la conferenza stampa saranno presentati il programma della serata di danza, che prevede esibizioni con ballerini del collettivo Danzarte: Simona Rando, Alice Sanni, Carolina Parisi e Martina Romano; performance che offrono un’occasione di incontro e riflessione attraverso il linguaggio universale della danza. In prima fila ci sarà una poltrona libera, occupata da una locandina, che ricorda come quel posto avrebbe potuto essere occupato da una donna vittima di femminicidio; gli ospiti d’onore e i rappresentanti delle associazioni beneficiarie che condivideranno storie e dati sul lavoro essenziale svolto a supporto delle donne; e le modalità di partecipazione e donazione, aperte al pubblico per chiunque desideri contribuire alla causa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.