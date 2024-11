StrettoWeb

Primo incontro con i consiglieri comunali per il presidente di Amam Messina, Paolo Alibrandi, ed i membri del Cda Francesca Martello e Salvatore Cosenza, con l’assessore Nino Carreri. In commissione Alibrandi ha detto: “l’acqua dalle sorgive sta aumentando ma non restiamo fermi. Siamo saliti su un treno in corsa ma stiamo già lavorando con determinazione”.

Intanto ieri, il sindaco Basile, ha nominato l’ing. Davide Maimone come nuovo direttore generale dell’Amam. Oggi era assente alla seduta.

