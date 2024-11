Messina, Carreri: “le oltre 300 nuove assunzioni rappresentano un traguardo significativo”

StrettoWeb

“In merito alle dichiarazioni dei consiglieri comunali del Partito Democratico, Felice Calabrò e Alessandro Russo – dichiara, in una nota, l’assessore con delega ai Rapporti con il consiglio comunale Nino Carreri – è necessario fare chiarezza per evitare inutili allarmismi e mistificazioni. Le critiche del PD sono infondate e strumentali. Le oltre 300 nuove assunzioni presso il Comune di Messina rappresentano un traguardo significativo, reso possibile grazie al risanamento dei conti operato dall’Amministrazione De Luca e proseguito con l’Amministrazione Basile. È proprio grazie a questo impegno che è stato possibile avviare concorsi e stabilizzazioni, azioni che il PD ha spesso osteggiato, rifiutandosi di approvare i bilanci necessari per rendere tutto ciò possibile. Ad oggi, tutti i neoassunti sono stati regolarmente assegnati ai rispettivi servizi e stanno già contribuendo, con il loro impegno, al miglioramento della macchina amministrativa”, rimarca Carreri.

“Invitiamo il PD a riflettere sulla coerenza delle proprie posizioni: le critiche provengono da chi, negli anni, non ha saputo né risanare i conti, né proporre soluzioni concrete per il rafforzamento del personale comunale. La nuova stagione politica inaugurata da Cateno De Luca ed oggi ‘incarnata’ dal sindaco Federico Basile, suggerirebbe a tutti gli attori in campo di provare a collaborare per il bene della città, anziché continuare ad alimentare polemiche strumentali. Oggi, anziché collaborare per il bene della città, preferiscono alimentare polemiche strumentali. L’Amministrazione resta concentrata sul proprio obiettivo: costruire un Comune efficiente e vicino ai cittadini, al di là delle sterili provocazioni politiche”, conclude l’assessore Carreri.

