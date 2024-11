Messina: i carabinieri rendono omaggio al Maresciallo Alfio Ragazzi, vittima della strage di Nassiriya

StrettoWeb

La mattina di domenica scorsa, i Carabinieri del Comando Provinciale e del R.I.S. di Messina hanno commemorato il Maresciallo Aiutante sostituto di pubblica sicurezza Alfio Ragazzi, vittima della strage di An Nassiriya, assieme ad altri 11 Carabinieri, 5 militari dell’Esercito Italiano e 2 civili, avvenuta il 12 novembre 2003 in Iraq e ogni anno ricordata in occasione della “giornata del ricordo dei caduti nelle missioni internazionali di pace”.

Il Maresciallo Aiutante sostituto di pubblica sicurezza Alfio Ragazzi nasce a Messina il 4 febbraio 1964 e si arruola nell’Arma nel 1985. Decorato con la Medaglia d’oro ai benenmeriti della cultura e dell’arte, nonché con la Croce d’Onore e Medaglia d’oro, quale “vittima del terrorismo”, nel corso della sua carriera ha prestato servizio nella provincia di Cosenza, presso la Stazione di Cariati e nel catanzarese presso il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme e la Stazione di San Pietro a Maida, per poi essere trasferito, infine, nel 1992, al RIS di Messina, specializzato nelle tecniche di sopralluogo e rilevamento, nella caserma che, dal 2007, è intitolata alla sua memoria. Con il compito di istruire la polizia locale, partecipa quindi, all’operazione unitaria Antica Babilonia, nella lontana Nassirya, dove il sottufficiale perde la vita.

Per commemorare il militare caduto, presso il cimitero di Briga Marina, si è tenuta una cerimonia a cui hanno preso parte una delegazione di Carabinieri della Compagnia di Messina Sud, la vedova Tiziana Montalto con gli altri famigliari del caduto, nonché esponenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Scaletta Zanclea, intitolata proprio al Maresciallo Aiutante sostituto di pubblica sicurezza Alfio Ragazzi.

Alla cerimonia hanno presenziato il Comandante Provinciale, Colonnello Lucio Arcidiacono, il Comandante del RIS Carabinieri di Messina Tenente Colonnello Paolo Fratini e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Messina Sud Maggiore Ettore Pagnano che, insieme ai famigliari del militare caduto, hanno deposto un cuscino di fiori sulla tomba del Maresciallo Aiutante sostituto di pubblica sicurezza Alfio Ragazzi. La funzione si è conclusa presso la Chiesa di San Paolo a Briga Marina, dove è stata celebrata una messa in suffragio del militare commemorato.

