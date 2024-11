Messina, Campionato Sprint SWS 2024: i risultati della 7ª prova | FOTO

StrettoWeb

Nell’avvincente settima prova del Campionato Sprint SWS 2024, al Kartodromo di Messina, successi firmati Valentino Fusco in Gara1 e Pietro Grima in Gara2. Adrenalina al massimo e grande spettacolo per il pubblico nell’appuntamento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Si è corso in due categorie separate (F1-F2 con 19 piloti, F3 con 21), per il penultimo atto della stagione relativamente alla specialità individuale, con la direzione gara che si è avvalsa dell’utilizzo del Var per esaminare i casi più discussi in pista.

Nelle qualifiche di Gara1 il più veloce di tutti è Pietro Grima, abile a conquistare la pole con il tempo di 37.647, partendo in prima fila davanti a Valentino Fusco. Al via Grima scatta bene, Fusco insegue. Fichera balza invece al comando per la F2. Dopo 10 giri Grima, Fusco e R. Bartolotta compongono il trio davanti. Effettuata la sosta obbligatoria per cambio kart, Fusco va in testa, alle sue spalle Grima, Tappa e R. Bartolotta.

Il rush finale non muta la situazione: sarà proprio questo l’ordine d’arrivo, con Valentino Fusco che esulta alla bandiera a scacchi, al termine dei 36 giri, ottenendo un’altra vittoria pesantissima in chiave campionato con tanto di best lap (37.531). Pietro Grima, secondo, chiude a 1.835. Lorenzo Tappa terzo, staccato di 10.432. Quarto si piazza Riccardo Bartolotta, poi Andrea Alberti, Davide Ruggeri, Francesco Cucinotta e Antonio Minutoli. Nella F2 affermazione di Antonio Fichera, precedendo Massimiliano D’Angelo e Antonio Bartolotta. Termina quarto Alessandro Maggio. Federico Scimone, penalizzato di 5”, finisce quinto.

In Gara2 è ancora Pietro Grima ad imporsi nelle qualifiche con 37.477. Il pilota nativo di Villafranca Tirrena conserva la prima posizione in avvio, R. Bartolotta, Irrera, Chiarenza e Fusco si lanciano all’inseguimento. Al ventesimo giro ingresso massiccio in pit lane. Grima è quindi davanti a Irrera, Bartolotta, Chiarenza e Fusco. Irrera, passato in testa al ventottesimo giro, taglia alla fine per primo il traguardo, ma venendo penalizzato di 5” per uscita anticipata scivola al secondo posto.

La vittoria va di un soffio a Pietro Grima che sigla pure il best lap (37.515). Cristiano Chiarenza corona una bella rimonta ed è terzo. Quarto Valentino Fusco, poi Riccardo Bartolotta, Andrea Alberti, Antonio Minutoli e Lorenzo Tappa. C’è il sigillo di Massimiliano D’Angelo nella F2, battendo Federico Scimone e Alessandro Maggio. Antonio Bartolotta, complice la penalità subita, è quarto, Antonio Fichera quinto.

Non sono mancati i colpi di scena nemmeno nella categoria F3. In Gara1, pole centrata da Nicola Anastasi con il crono di 37.768. Partenza regolare, poi Bongiorno diventa leader al secondo giro, ma Anastasi non ci sta e si innesca uno strepitoso duello tra sorpassi e controsorpassi in serie che proseguono anche dopo il pit. Bongiorno, assoluto protagonista del campionato, la spunta al traguardo, tallonato fino in fondo da Anastasi, secondo, a 0.383, ma comunque autore del best lap in 37.742. Onofrio Balastro terzo, a 0.757. A seguire, Sebastiano Di Stefano, Andrea Brusca, Alessio Smeriglio e Alessandro Cucinotta.

Il 38.172 vale ad Andrea Cardile la pole nella prova successiva. Situazione che si ribalta totalmente in Gara2, perché se in avvio è il trio formato da Cardile, Bongiorno e Smeriglio a comandare, dopo le soste Smeriglio guida su Bongiorno e Anastasi. Sarà Alessio Smeriglio a trionfare, staccando di 1.012 Simone Bongiorno e di 14.938 Onofrio Balastro, capace di recuperare nove posizioni rispetto alla griglia. Christian De Salvo, Alessandro Cucinotta, Andrea Cardile e Alberto Cataldo dal quarto al settimo posto. Penalità per Andrea Brusca e Nicola Anastasi.

Al termine dell’evento si sono svolte le premiazioni sul podio dei primi tre classificati delle categorie F1, F2 e F3, “best lap” assoluto della manifestazione e pole position. In base al sistema di punteggio SWS l’attribuzione dei punti è stata calcolata al 115%. Nella classifica F1 del Campionato Sprint SWS 2024 Valentino Fusco resta in vetta, portandosi a quota 12611 punti, precedendo Lorenzo Tappa (11685). Antonio Minutoli terzo con 10187. Conti alla mano, per assegnare il titolo e proclamare il campione 2024 bisognerà attendere l’ultimo appuntamento Sprint, in calendario sabato 21 dicembre. Nella F2 Alessandro Maggio leader (13497) su Antonio Fichera (12197) e Federico Scimone (12048). Nella F3 Simone Bongiorno il dominatore con 13131 punti, davanti a Onofrio Balastro (12101) e Andrea Brusca (11706).

