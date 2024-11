Messina, campagna incentivi biciclette e monopattini: conferenza stampa a Palazzo Zanca

StrettoWeb

Domani, giovedì 7 novembre, alle ore 11, nella sala Falcone Borsellino a Palazzo Zanca, presenti il sindaco Federico Basile, il vicesindaco e assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello e il direttore generale dell’Ente Salvo Puccio, nel corso di una conferenza stampa, saranno presentate le iniziative previste nel programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, finanziato dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Messina.

Il progetto è dedicato agli incentivi a favore di persone fisiche per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, pieghevoli e non, nuove di fabbrica, per uso urbano non sportivo o mezzi di micromobilità equiparati ad un velocipide (monopattino).

L’incentivo del comune di Messina é riservato ai lavoratori/studenti maggiorenni appartenenti ad Enti, Aziende, Istituti scolastici, categorie professionali o commerciali ecc. che hanno formalmente aderito al programma sperimentale. Tale accreditamento, ove non già attivato, può avvenire esclusivamente tramite l’iscrizione al portale https://muovime.comune.messina.it.

