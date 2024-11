Messina, Brocchi e Zambrotta ospiti a Villa Dante

StrettoWeb

Un successo di partecipazione e valori quello della prima giornata di masterclass del progetto WAY – Welfare Activity for Young. Il Centro E-Si-Sto di Villa Dante a Messina ha accolto oltre 200 persone tra giovani, famiglie e appassionati, che hanno partecipato attivamente alle attività proposte, vivendo un momento di sport e condivisione. I campioni Cristian Brocchi e Gianluca Zambrotta hanno saputo coinvolgere ed emozionare il pubblico, condividendo le loro esperienze e testimoniando l’importanza dei valori educativi che lo sport può trasmettere, come il rispetto, il fair play e il lavoro di squadra.

La soddisfazione di Asquini

Valeria Asquini, presidente di Messina Social City, ha dichiarato: “vedere così tanti giovani e famiglie coinvolti è motivo di grande orgoglio. WAY ha dimostrato quanto sia fondamentale portare i valori educativi dello sport direttamente nei territori. Il successo di oggi ci conferma l’importanza di continuare a promuovere inclusione sociale e opportunità di crescita attraverso progetti come questo”.

Le parole di Calafiore

Anche l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, affermando: “Progetti come WAY rappresentano una grande opportunità per i nostri giovani, offrendo momenti di incontro e crescita personale attraverso lo sport e i suoi valori. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni sportive e campioni, abbiamo dato vita ad un’esperienza che arricchisce non solo chi partecipa, ma l’intera comunità”.

Le parole di Finocchiaro

L’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro, insieme all’esperto comunale Francesco Giorgio, ha sottolineato “l’importanza e il valore dello sport quali elementi di socializzazione e di sviluppo tra i giovani. La presenza a Messina di atleti così affermati nel panorama mondiale è un ulteriore stimolo per tutti coloro che praticano sport”.

Le attività conclusive del progetto WAY proseguiranno domani, sabato 23 novembre, di mattina, con la masterclass di Massimiliano Rosolino, dedicata al nuoto,e Cristian Brocchi. Lunedì 25 novembre invece con il tennis tavolo, che vedrà protagonisti Giada Rossi, medaglia d’oro paralimpica di Parigi, e il tecnico Alessandro Arcigli. Un programma ricco di momenti formativi e di condivisione che chiuderà in grande stile questa esperienza dedicata alla promozione dello sport come strumento di inclusione sociale e crescita personale.

