Messina, al via al Teatro dei 3 Mestieri la rassegna dedicata a tutta la famiglia

“La Pigna e il mare” inaugura domenica 10 novembre alle 18.30 la rassegna di eventi per tutta la famiglia in programma al Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Primo, è liberamente ispirato ad un racconto di Domenico Loddo e vede protagoniste in scena Giusi Anghelone e Francesca Russo.

Presentazione

Il mondo continua a muoversi, girare, andare avanti, grazie a una forza creatrice primordiale: il desiderio. Il desiderio da sempre muove le cose verso il futuro, e il fuoco fa divampare la civiltà, la scrittura si fa storia, la vita avanza alla conquista di continenti, pianeti e cuori. Perché tutti hanno un cuore e un desiderio che lo accende, anche la piccola pigna protagonista di questa favola.Vive la sua vita monotona seguendo i cicli e le regole del bosco, ma un giorno sente parlare di una cosa misteriosa e lontana: il mare. E allora finalmente ha uno scopo: raggiungere quella sua immensa distesa blu, per contenerla tutta nel suo sguardo. Inizia il viaggio precipitando dalla quercia, e viene aiutata a percorrere la distanza che la separa dal suo desiderio da un picchio, un orso, un pinguino, dal vento di ponente sotto l’occhio protettivo di Madre Natura, narratrice insieme alla coraggiosa pigna, di questa poetica avventura.

La morale che sottende il racconto è quella di rischiare sempre, non accontentarsi mai, avere il coraggio di uscire da se stessi per ritrovarsi veramente, e riuscire così a dare un senso alle cose che accadono nella vita.

Info e prenotazioni: 090.622505//349.8947473 (anche whatsapp)

– Prezzo del biglietto: 8 euro

