Messina, a palazzo Zanca il convegno “La riforma dello sport ed il lavoro sportivo”

“La riforma dello sport ed il lavoro sportivo” è il tema del convegno, patrocinato dal Comune di Messina che si terrà venerdì 22 novembre, a partire dalle ore 10.30, nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca. La giornata di approfondimento e di confronto sulle nuove normative nel settore sportivo, organizzata dall’Ente di Promozione Sportiva CSEN – Comitato di Messina, è rivolta alle associazioni sportive e agli addetti ai lavori, dirigenti e tecnici sportivi, oltre a professionisti, operatori e cittadini interessati alle novità introdotte dalla Riforma dello Sport. La partecipazione è libera.

Il programma dei lavori sarà avviato dai saluti istituzionali del sindaco Federico Basile, e quelli dell’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro e del presidente CSEN Sicilia Mario Macchia. A seguire interverranno in qualità di relatori, Mirko Sambugaro responsabile FiscoCSEN Sicilia e Francesco Giorgio presidente CSEN Messina, per analizzare e approfondire le tematiche inerenti il lavoro sportivo e quello subordinato, i volontari, la collaborazione, gli aspetti previdenziali e fiscali, gli adempimenti e il CCNL per i lavoratori dello Sport.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria provinciale CSEN Messina al numero 349/8914128 o inviare una mail all’indirizzo: segreteria@csenmessina.it.

