Messina, 17 mila euro alla parrocchia “Santa Maria delle Grazie”: Gioveni chiede chiarimenti all’amministrazione comunale

Il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, in un’interrogazione rivolta al sindaco Basile ed all’assessore comunale Enzo Caruso, chiede chiarimenti circa l’impegno di spesa di 17 mila euro per la parrocchia Santa Maria delle Grazie di Bordonaro.

Interrogazione completa

“Con Determinazione n. 9661 del 07/11/2024 il Dirigente del Dipartimento Servizi alla persona, nel perseguire presumibilmente gli obiettivi “politici” indicati dall’assessorato in indirizzo o comunque da codesta Amministrazione (come lui stesso scrive) del sostegno alle iniziative culturali e sociali, ha inteso assegnare, attraverso un impegno di spesa, la somma di 17.000 euro alla parrocchia “Santa Maria delle Grazie” di Bordonaro a titolo di compartecipazione dei costi per degli eventi da svolgersi nei mesi di ottobre e novembre 2024 non meglio specificati però nell’atto.

Nel voler precisare e ribadire il fatto che il sottoscritto manifesti certamente il proprio apprezzamento per tutte quelle manifestazioni culturali, ludiche e sociali che possano in qualche modo favorire la crescita e lo sviluppo del territorio anche e soprattutto in termini turistici, di contro chiede i necessari ed opportuni chiarimenti alla luce della “poca chiarezza” sulla natura degli eventi organizzati (peraltro forse già svoltisi rispetto al periodo indicato essendo oggi il 21 novembre), dettata certamente dalla tutela e dalla riservatezza dei dati sensibili dei cittadini coinvolti nelle iniziative.

Chiarimenti richiesti dallo scrivente rispetto anche alla misura della somma di 17.000,00 euro assegnata, ben superiore rispetto a tanti altri contributi assegnati a enti della stessa natura giuridica di quello in questione per eventi tenutisi fuori dal periodo natalizio (quindi che esulano, come fonte di finanziamento, dai fondi Poc Metro “Sostegno PMI card”). Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale,

I N T E R R O G A

il sig. Sindaco e il sig. Assessore in indirizzo al fine di conoscere:

che tipo o natura di eventi o manifestazioni siano stati svolti dall’ente in oggetto nello scorso mese di ottobre e nel corrente mese di novembre;

le valutazioni che hanno indotto codesta Amministrazione ad assegnare la somma di 17.000 euro alla parrocchia “Santa Maria delle Grazie di Bordonaro” rispetto al valore culturale richiamato nella determinazione n. 9661/2024.

R I C H I E D E altresì,

formale accesso agli atti ai sensi di legge con preghiera di fornire, attraverso gli uffici competenti, tutte le richieste inoltrate nell’anno 2024 dalle parrocchie cittadine per contributi utili all’organizzazione di eventi culturali, sociali e ricreative, sia quelle soddisfatte (quindi con relativa determinazione di impegno di spesa e di successiva liquidazione), sia quelle a cui non si è dato seguito”.

Libero Gioveni

