Mendicino, “Sguardi a Sud”: il 10 novembre Alessandra Chiarello Soul Concert

StrettoWeb

Domenica 10 novembre, alle ore 18.00, il Teatro Comunale di Mendicino si trasformerà in un vibrante club newyorkese, pronto a ospitare un evento musicale che promette di toccare il cuore di ogni spettatore. Sul palcoscenico della settima edizione di Sguardi a Sud, Alessandra Chiarello Soul Concert. Un concerto che segna un nuovo e imperdibile capitolo della rassegna di teatro contemporaneo promossa dalla compagnia Porta Cenere, con il patrocinio del Comune di Mendicino e il sostegno della Fondazione Carical.

Guidato da Alessandra Chiarello, la band -composta da Roy Panebianco (chitarra), Giuseppe Santelli (tastiere), Mario D’Ambrosio (basso), Giacinto Maiorca (batteria) – condurrà il pubblico in un viaggio coinvolgente tra le sonorità calde e avvolgenti della soul e funk music. Con brani originali e reinterpretazioni di classici senza tempo, il live promette di avvolgere gli spettatori in un’atmosfera unica, tra l’energia di un club jazz di New York e la profondità di una musica che parla direttamente all’anima.

Alessandra Chiarello, cosentina di nascita, ha fatto della sua voce un ponte tra tradizione e innovazione, esplorando il soul, il funk e l’R&B. Sin da giovane, la sua carriera è stata un susseguirsi di successi, con la partecipazione a progetti musicali di grande impatto, come la band Soul Pains, con cui ha registrato l’album “In the name of the father” (2014). Le sue esibizioni hanno attraversato l’Italia e l’estero, ma è nel 2018 che Alessandra ha conquistato il pubblico internazionale, esibendosi a Shanghai e Pechino durante la Music China Expo.

Nel 2020, ha pubblicato il suo primo EP, “I was waiting for you”, che raccoglie cinque brani inediti. Il singolo “My gun is my voice” è arrivato in finale al Premio Musica contro le Mafie, ricevendo una menzione speciale. Nel 2023, Alessandra Chiarello ha pubblicato l’album “Miracle Vibes”, che fonde reggae e soul. Nello stesso anno, la cantante cosentina ha aperto concerto di Russell Crowe al Teatro Politeama di Catanzaro.

La sua musica è un’esperienza sensoriale che trasporta chi la ascolta in un mondo parallelo fatto di suoni e vibrazioni travolgenti. E proprio queste vibrazioni daranno vita al concerto di domenica 10 novembre, un viaggio musicale che trasporterà il pubblico nel cuore del soul e del funk, attraversando la storia della musica con reinterpretazioni dei più grandi successi di artisti leggendari come Bill Withers, Amy Winehouse, Jill Scott, Sting ed Erykah Badu.

Accompagnata da talentuosi musicisti, Alessandra Chiarello offrirà ai presenti un’esplosione di energia. La musica diventa così il ponte che unisce artisti e spettatori in un’intensa alchimia di emozioni.

Il direttore artistico di Sguardi a Sud Mario Massaro: “siamo entusiasti di ospitare Alessandra Chiarello Soul Concert in questa settima edizione di Sguardi a Sud. Invitiamo tutti a non perdere questo concerto. Siamo certi che il pubblico resterà affascinato dalla qualità della proposta musicale e dall’atmosfera unica che Alessandra e il suo quartetto sapranno creare sul palco“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.