Max Verstappen è Campione del Mondo di F1! Poker a Las Vegas | CLASSIFICA

Max Verstappen è per la quarta volta consecutiva Campione del Mondo di Formula 1. Primo match point capitalizzato per il campione olandese della Red Bull in una stagione decisamente meno dominante rispetto alle precedenti. “Super Max” ha dominato nelle Gare Sprint ma ha vinto solo 8 GP la domenica. Le avversarie, soprattutto la McLaren con Norris e Piastri, lo hanno messo parecchio in difficoltà tanto che il Mondiale è rimasto aperto fino a 3 giornate dal termine.

A Las Vegas, la città del gioco e del rischio, Max Verstappen i giochi li ha chiusi, scegliendo la via conservativa. Dopo una qualifica complicata, chiusa comunque davanti al rivale Norris, Verstappen ha mantenuto il proprio vantaggio chiudendo 5° davanti a Norris 6°. Quanto bastava per vincere. Trionfo nella gara per il poleman Russell davanti a Hamilton e Sainz, quarto Leclerc che tiene vive le speranze Ferrari per il Mondiale Costruttori.

Classifica Piloti Formula 1

Max Verstappen (Red Bull) 403 Lando Norris (McLaren) 340 Charles Leclerc (Ferrari) 319 Oscar Piastri (McLaren) 268 Carlos Sainz (Ferrari) 259 George Russell (Mercedes) 217 Lewis Hamilton (Mercedes) 208 Sergio Perez (Red Bull) 152 Fernando Alonso (Aston Martin) 62 Nico Hulkenberg (Haas) 35 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 30 Pierre Gasly (Alpine) 26 Lance Stroll (Aston Martin) 24 Esteban Ocon (Alpine) 23 Kevin Magnussen (Haas) 14 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 Alexander Albon (Williams) 12 Oliver Bearman (Ferrari/Haas) 7 Franco Colapinto (Williams) 5 Liam Lawson (Racing Bulls) 4 Valtteri Bottas (Kick Sauber) 0 Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

Classifica Mondiale Costruttori Formula 1

McLaren 608 Ferrari 584 Red Bull 555 Mercedes 425 Aston Martin 86 Haas 50 Alpine 49 Racing Bulls 46 Williams 17 Kick Sauber 0

