Masterplan Reggio Calabria, Maggioranza euforica: “un lavoro che non ha precedenti nella storia della città”

“Con il Masterplan di Reggio Calabria, l’Amministrazione Falcomatà mette un altro mattone, e di non poca importanza, per la costruzione di quello che sarà il futuro della città nei prossimi anni”. A evidenziarlo in una nota stampa il Consigliere Giuseppe Giordano del Gruppo consiliare Reset al Comune di Reggio Calabria. “È importante sottolineare che ci troviamo di fronte a un lavoro che non ha precedenti nella storia della città. Per la prima volta si tratta di un’attività che ha visto insieme istituzioni, tecnici, esperti di vari settori e il coinvolgimento della società civile per la creazione di spazi pubblici di qualità e per la promozione della mobilità sostenibile e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale”.

“Le attività del Masterplan sono frutto una programmazione ben precisa, che guarda ben oltre il ciclo amministrativo, che inaugura una stagione di sviluppo pensato da qui ai prossimi anni. Una sfida che l’Amministrazione ha saputo cogliere e raccogliere i cui risultati, per come è stato concepito il piano, continueranno a vedersi nei prossimi decenni”.

“Il Masterplan – continua Giordano – rappresenterà un punto di partenza per le amministrazioni e istituzioni, considerando gli obiettivi di una progettazione che sarà mirata sugli spazi urbani, per la creazione di ambienti sostenibili, inclusivi che possano tenere conto dei cambiamenti climatici e sociali. Il programma del Masterplan costituisce uno sguardo d’insieme collaborativo e condiviso che guiderà nel delineare il futuro di Reggio Calabria, per trasformare quella che ora è solo una visione in realtà, rendendoci orgogliosi di appartenere a una comunità sostenibile e inclusiva”.

“Un plauso al sindaco Falcomatà – conclude il Consigliere di Reset – che ha fortemente voluto il Masterplan, all’Assessore Paolo Malara e a tutto il gruppo di funzionari, esperti e professionisti che hanno lavorato alla sua realizzazione. Va ribadito che, il Master Plan non è atto disposto dalla legge, ma è stata una scelta strategica dell’amministrazione per la quale va rivolto un ringraziamento ai tanti che, con amore e passione per la città, hanno lavorato in sinergia per dare un avvenire migliore alle giovani generazioni che abitano e che abiteranno il nostro territorio. Arrivare ad affrontare le sfide percorribili che la programmazione del Masterplan ci richiede sarà adesso il prossimo step”.

