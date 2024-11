Massimo Moratti torna nel calcio? L’indiscrezione: “starebbe pensando alla Spal”

StrettoWeb

A volte ritornano e anche a Reggio Calabria lo sanno bene. Massimo Moratti, la sua famiglia, sono fuori dal calcio in maniera “diretta” da ormai diversi anni. Ogni tanto, però, il loro nome rispunta fuori. Come accadde in riva allo Stretto qualche anno fa, ad esempio. Il figlio di Moratti, Angelomario, si era interessato alla Reggina di Praticò, facendo anche un salto in città per visitare le strutture. C’erano delle urgenze, i tempi erano stretti, il destino cambiò con l’avvento di Luca Gallo e con il suo bonifico last-minute che scongiurò una figuraccia: i calciatori, infatti, erano pronti a non scendere in campo per il match successivo in quanto indietro sui pagamenti.

Oggi, a cavallo tra ottobre e novembre 2024, un’indiscrezione da Ferrara parla di un interessamento dell’ex patron dell’Inter per la Spal, da qualche anno nelle mani di Tacopina, ma con risultati alquanto negativi. Oggi, dopo la retrocessione dalla B di qualche anno fa, la squadra biancazzurra annaspa infatti nelle ultime posizioni in Serie C. Secondo La Nuova Ferrara, Moratti sarebbe a capo di una cordata di imprenditori milanesi. All’indiscrezione, al momento, non sono seguite grosse conferme né smentite.

