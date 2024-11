La magia del Natale a Pentedattilo con l’evento Igers Xmas Experience

StrettoWeb

Pentedattilo, uno dei borghi più suggestivi e ricchi di storia della Calabria, si prepara a vivere un’esperienza unica e magica con l’evento “Pentedattilo Igers Xmas Experience”, organizzato dalle community Igers Reggio Calabria e Igers Calabria, in collaborazione con Calabria Etnica Group e l’Associazione Antico Borgo di Pentedattilo e con il patrocinio del Comune di Melito di Porto Salvo e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

A Pentedattilo si accende il Natale

L’evento, fissato per venerdì 6 dicembre, nasce con l’intento di regalare ai visitatori l’atmosfera incantata del Natale tra le vie del borgo. Pentedattilo si trasformerà in un piccolo presepe vivente, con le sue botteghe artigianali natalizie e le luci dell’albero. Un’occasione unica per vivere un’esperienza autentica in uno scenario che unisce la magia delle festività alla maestosità della natura e della storia.

Programma dell’evento

Dalle ore 15.30 l’escursione fotografica “Anello di Pentedattilo” con l’archeologo Riccardo Consoli e la guida GAE Ines, che guideranno i partecipanti attraverso i sentieri attorno alla rocca e all’area del Castello, offrendo spunti di approfondimento sulla storia e sull’archeologia del territorio. L’escursione continuerà tra le vie del borgo di Pentedattilo, con la visita alle botteghe natalizie e agli artigiani locali.

Al termine delle attività escursionistiche, intorno alle ore 18.00, la cerimonia di accensione dell’Albero di Natale e delle luminarie, momento simbolico che segna l’inizio delle festività. A seguire la degustazione di prodotti tipici locali e vini del territorio, per immergersi nei sapori autentici della Calabria. In chiusura la performance poetico-musicale del Maestro Gianni Favasuli, che arricchirà la serata con un’esibizione unica, ispirata alle tradizioni e alla cultura locale.

Il potere dei social per la promozione del territorio

”Siamo al fianco delle persone che decidono di restare in Calabria – afferma Salvatore Borzacchiello, Borzac di Igers Calabria – e che qui scelgono coraggiosamente di collegarsi al proprio territorio e di non abbandonarlo”.

“In un’epoca in cui la comunicazione viaggia sempre più attraverso i social network – continua Borzac – eventi come il “Pentedattilo Igers Xmas Experience” rappresentano una straordinaria opportunità per valorizzare le bellezze del territorio e delle persone che lo vivono. Grazie alla partecipazione degli instagrammers delle community Igers calabresi, alla presenza di content creator e giornalisti e grazie alle loro capacità di storytelling attraverso i canali social e la creazione di contenuti digitali, racconteremo le tradizioni, la storia e l’unicità di Pentedattilo, portandolo all’attenzione di un pubblico sempre più ampio e stimolando il turismo responsabile”.

“Io e gli altri giovani che operiamo qui volontariamente – afferma Alvin Tripodi – abbiamo scelto di intraprendere la strada della cultura e della divulgazione, perché crediamo che far conoscere la vera storia dei luoghi della nostra Calabria sia il primo vero passo per creare consapevolezza negli occhi di chi guarda e nelle orecchie di chi ascolta. Da qui la decisione di stringere questa partnership con gli amici di igers Calabria, per la divulgazione positiva dei nostri luoghi e per la loro vicinanza alle realtà concrete dei nostri borghi“.

“Per capirne la grandezza – continua Tripodi – bisogna conoscere la storia di questo posto, un posto che sta rinascendo e in cui c’è ancora tanto da fare. È arrivato il momento di mettersi in gioco. E l’evento è una coraggiosa testimonianza che c’è gente che ha voglia di fare“.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera scoprire Pentedattilo e le sue meraviglie, vivendo la magia del Natale in uno dei borghi più affascinanti della Calabria.

L’organizzazione del “Pentedattilo Igers Xmas Experience” è stata resa possibile grazie al prezioso supporto dei partner che hanno collaborato per la realizzazione di questa iniziativa. Un sentito ringraziamento va a: Visit Reggio Calabria, Confcommercio di Reggio Calabria, ProTur Media, le community social di Reggio Gram e Il Bello di Reggio Calabria, Azienda Agricola Donnìa, Artigianato Danisia, Case Rurali di Pentedattilo, Pro Loco di Melito di Porto Salvo, Atelier d’Arte di Tania Azzar, Chiaroscuro, Pirolux Fireworks, Chiesa SS. Apostoli Pietro e Paolo, Francesco Malaspina Casa del Bergamotto, Rossella e Maka e Associazione Insieme per …

