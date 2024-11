Il maestro pizzaiolo messinese Enzo Piedimonte protagonista in tv a Gambero Rosso

StrettoWeb

“Il punto di vista di un giovane talento della ristorazione italiana che si racconta svelando le proprie soddisfazioni, le difficoltà e le aspirazioni, in un percorso tra pubblico e privato”. Questo è ciò che il pizza chef Enzo Piedimonte metterà a nudo durante il programma televisivo tanto ambito dagli specialisti dell’arte bianca e della cucina in generale, ovvero “Parola di Chef”, ideato e brandizzato Gambero Rosso. La puntata che incorona protagonista il maestro Piedimonte, ormai noto per i suoi successi raggiunti con la sua attività “Piedimonte 1.0”, aperta nel 2022 in quel di Rodia – paesino della fascia tirrenica di Messina, verrà trasmessa martedì 12 novembre alle ore 18 e il 13 novembre alle ore 12 su Gambero Rosso Channel (canale 133 e 415 di Sky e sul 257 del digitale terrestre).

Il programma TV non mancherà di offrire delle sfumature inedite del “nostro” chef che è stato adottato molti anni fa dalla Città dello Stretto, con in tasca molti sogni e tanta buona volontà. Tra nuovi traguardi e attestazioni di stima, lo chef ha in serbo tante partecipazioni sia come maestro del ramo pizzeria sia come vertice in posti di responsabilità ed autorevolezza: una su tutte la riconferma di Coordinatore per “Casa Sanremo” per l’annata 2025, dove andrà a gestire, per la quinta volta, sempre la selezione e l’andamento di una trentina di colleghi pizzaioli in una delle vetrine di spettacolo e musica più importanti e lusinghiere al mondo. Questo palcoscenico di eccellenze gastronomiche sarà come ogni anno parallelo alle attività del Teatro Ariston, dove si esibiranno i cantanti in gara al Festival d Sanremo e che sarà calcato da famosi personaggi, destinati a frequentare l’Area Ospitalità della rassegna canora.

Ha partecipato a diverse manifestazioni di risonanza internazionale come Responsabile del Settore Pizzeria quali il Concertone dei 1° Maggio al Circo Massimo di Roma proprio quest’anno, stesso incarico assunto durante il “Festival del Cinema Italiano” organizzato a Patti nella prima settimana dello scorso luglio e da chef eccellente per esempio nei Cooking Show di “Taormina Gourmet”. E’ un volto televisivo trasversale nei programmi di intrattenimento ed enogastronomia da “Detto Fatto” su Rai 2, a “Pizza Doc” su Rai 2 fino a “L’ingrediente perfetto – A tu per tu” su La 7, condotto da Maria Grazia Cucinotta.

Altri illustri ruoli che andrà a ricoprire: si occuperà dei corsi di formazione professionale alla “Gambero Rosso Academy”, nella sede di Palermo, a partire dal 18 novembre fino al 13 dicembre e a breve intraprenderà la stessa funzione anche all’Istituto d’Istruzione Superiore Turistico – Alberghiero “Antonello” di Messina. Lo chef, che è originario di Napoli e si è addentrato nell’universo pizzeria a soli 11 anni, ha macinato chilometri di esperienza nel campo della consulenza e nello studio degli impasti e delle farine. Ricordiamo che, per il secondo anno, chef Piedimonte si è guadagnato un posto d’onore nella prestigiosa classifica Pizzerie eccellenti 2024 – “50 Top Pizza Italia”, 2 Spicchi nella Guida Gambero Rosso “Pizzerie d’Italia” per il secondo anno di fila (2023-2024) e l’Arcimboldo d’Oro nel 2024 per aver unito il Regno delle Due Sicilie con un collegamento di Arte Bianca strepitoso.

Il pizza chef ha nella sua tabella di marcia una cena a quattro mani il prossimo sabato 16 novembre all’Eolian Milazzo Hotel, dove la protagonista sarà la pizza Gourmet accompagnata da ingredienti di alta cucina, grazie alla collaborazione con lo chef resident Massimo Milano e alle cantine Mokarta in abbinamento (con una replica super richiesta, dopo aver riscosso larghi consensi lo scorso inizio marzo) ed è entrato a pieno titolo con il suo locale di Rodia nel Pizza&Falanghina del Sannio Tour, nato dalla sinergia del Consorzio di Tutela del Sannio e Gambero Rosso per sottolineare il valore della pizza di qualità, in abbinamento alla Falanghina del Sannio. “Piedimonte 1.0” è stato scelto come settima tappa di questo interessante evento viaggiante che si terrà il prossimo 21 novembre.

La Pizza Fritta di “Piedimonte 1.0” si colloca al primo gradino sul podio, in quanto è l’unica Certificata in Sicilia dall’Associazione Pizzaioli Verace Napoletana. Enorme considerazione e attenzione per le sue tonde, che vengono preparate in forno elettrico e spaziano tra prodotti regionali e quelli campani, quali la mozzarella di bufala, i datterini e i pomodorini a filetti. Il requisito principe per l’impasto è la leggerezza data una miscela di farine, altamente idratate ma lievitate lentamente.

Menù e vini in abbinamento per il 21 novembre

Pizza fritta con cuoppo napoletano

Vino in abbinamento:

Falanghina del Sannio Spumante

Pizza stracciatella, gambero rosso e tartufo

Vino in abbinamento:

Falanghina del Sannio Spumante

Pizza ricotta all’arancia, porchetta e castagne

Vino in abbinamento:

Falanghina del Sannio

Pizza cicoria, acciughe, salsa di peperoncino e crema di latte

Vino in abbinamento:

Falanghina del Sannio

Pizza ciliegino caramellato, bufala e gocce di basilico

Vino in abbinamento:

Falanghina del Sannio

Pizza ricordi di una cassata

Vino in abbinamento:

Falanghina del Sannio Passito

