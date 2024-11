Reggio Calabria, il maestro Giuseppe Cavallo nominato ambasciatore Kempo International

StrettoWeb

Con un comunicato pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook e sui vari canali ufficiali della Federazione di arti marziali Kempo International, il presidente e gran maestro Jorgen Jorgensen ha annunciato la nomina del Maestro Giuseppe Cavallo, ad Ambasciatore Europeo della medesima Organizzazione Mondiale.

Tradotto dall’inglese, il presidente mondiale scrive: “un altro Grande Uomo che non ha certo bisogno di presentazioni è il nostro AMBASCIATORE EUROPEO – HANSHI GIUSEPPE CAVALLO! Hanshi Cavallo opera con Kempo International da molto tempo ed è stato VP per l’Europa per molti anni“.

Un’ulteriore prestigiosa conferma per il maestro che ha fondato e dirige una delle Accademie più forti, a livello internazionale, e che ha sedi operative a Caulonia Marina, Siderno e Polistena.

Il dottore Cavallo studia e ricerca, nel campo delle arti marziali e degli sport da combattimento, da moltissimi anni, e ha guidato squadre nazionali e formato campioni italiani e mondiali portando molti atleti a vestire la maglia azzurra. Considerato fra i massimi specialisti del campo, attualmente riveste ruoli tecnici e dirigenziali in diverse federazioni ed enti nazionali e internazionali.

