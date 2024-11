Locri U15 femminile sconfitto dalla Segato per 14-0

StrettoWeb

Dopo la bella prestazione nella prima giornata del campionato di calcio under15 femminile contro la Reggina, il Locri si è schiantato contro la corazzata della Segato (affiliata Juventus) che ha dimostrato il suo valore in ogni segmento di gara.

Raccontare un 14-0 è difficile ma nonostante ciò, in questa partita mister Carlo Alia e le ragazze hanno comunque visto un livello mai testato prima che trae insegnamenti per il futuro calcistico.

Il capitano Sofia D’amico e compagne hanno provato comunque in tutti i modi di fronteggiare le reggine, ma il valore tecnico, tattico, fisico, lasciava poche armi di gioco alle locresi che nonostante ciò si sono procurate un rigore (purtroppo sbagliato) ed hanno preso un palo ed una traversa.

Adesso la prossima sfida delle ragazze dell’Athena Nike Locri sarà di nuovo in trasferta alla volta di Catanzaro, contro la compagine del presidente Noto. Sarà sicuramente un altro bel test per la crescita delle nostre ragazze. Intanto a lavoro con gli allenamenti di mister Alia per proseguire il percorso di crescita e di apprendimento, c’è tanto da migliorare ed Alia con le sue competenze farà maturare e sviluppare questo gruppo giovane e volenteroso.

