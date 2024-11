Lisa, giovane prematuramente scomparsa: la sua storia in un libro che sarà presentato a Reggio

StrettoWeb

Sabato 23 novembre alle 17:00 al Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria verrà presentato il libro “Le tre vite di Lisa”, scritto dalla ex soprintendente Margherita Eichberg e dal marito Maurizio Federico per raccontare la storia della figlia Elisabetta detta Lisa, adottata a 5 anni in Ucraina, che per una malattia ematologica benigna improvvisamente indivituatale per un banale incidente in monopattino, è deceduta a novembre 2020 per un trapianto di midollo avventatissimo. I genitori ripercorrono nel libro la storia della loro travagliata adozione, ed affrontano a più voci gli ultimi mesi di vita della ragazza. La presentazione è l’occasione per parlare di volontariato, sanità, giustizia, informazione con ospiti autorevoli.

Ai saluti del direttore Fabrizio Sudano seguiranno gli interventi di Adriana Comi, associazione AGEDI odv, Giacomo Saccomanno, avvocato e giornalista e Giorgio Neri, giornalista. Durante la presentazione saranno presenti gli autori Margherita Eichberg e Maurizio Federico. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione AGEDI e Accademia Calabra, e l’associazione L I.S.A. (Lottiamo insieme per la sanità degli adolescenti) costituita in memoria di Elisabetta la cui attività verrà brevemente illustrata.

