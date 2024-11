La lezione di Elon Musk a Mattarella: “c’è libertà di parola”. E il suo referente italiano: “ha sempre aiutato il nostro Paese”

StrettoWeb

I fatti. Contano i fatti. Hanno sempre contato i fatti. Ma si dimentica in fretta. Le parole sono libere, in democrazia. Ma per qualcuno, questo concetto, funziona a convenienza. Dopo la dura risposta di Mattarella alle parole dell’imprenditore sulla Magistratura italiana sul caso migranti in Albania, dopo le reazioni da Sinistra e dopo la diplomazia di Meloni, arriva anche la distensione dello stesso Musk, attraverso un messaggio di Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk.

“Nel 2023, ancor prima di conoscere il Presidente Meloni, l’imprenditore” Elon Musk “ha dato connettività satellitare gratuita all’Emilia-Romagna colpita da una grave alluvione garantendo connessioni immediate e sicure a soccorritori, forze di pubblica sicurezza, ospedali, scuole e privati cittadini con il solo obiettivo di aiutare un Paese amico. L’imprenditore si augura che le relazioni Stati Uniti-Italia siano sempre più forti e auspica di incontrare presto il Presidente della Repubblica”, ha scritto.

“L’imprenditore Elon Musk esprime il suo rispetto per il Presidente Mattarella e la Costituzione italiana. Cosi come ribadito in una amichevole conversazione avvenuta con PdC Meloni nel pomeriggio – continua Stroppa – Tuttavia l’imprenditore sottolinea che la libertà di espressione è protetta dal Primo Emendamento e dalla stessa Costituzione italiana pertanto da cittadino continuerà a esprimere liberamente le proprie opinioni“, aggiunge Stroppa.

