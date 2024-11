Una leggenda del rugby a Reggio Calabria: in città arriva Diego Dominguez. I motivi

StrettoWeb

Leggenda del rugby internazionale, considerato il mediano di apertura italiano più forte di tutti i tempi: lui, Diego Dominguez, sarà a Reggio Calabria. Domani sera, martedì 19 novembre allenerà infatti la squadra Seniores del C.A.S. Rugby Reggio Calabria. Arriverà da Milano con il suo staff per l’allenamento alla squadra reggina nel campo di Rugby di San Cristoforo. Per la Reggio sportiva, ancor di più per la Reggio rugbista, è una grande notizia.

Nato in Argentina, ha giocato anche per la Nazionale Italiana. Che nel 2000, grazie anche al suo talento, conquista l’ingresso al Torneo Cinque Nazioni, poi denominato Sei Nazioni. Dal 2000 al 2003 partecipa a quattro edizioni di questo storico campionato e gioca tre Coppe del Mondo. Domínguez conclude la carriera allo Stade Français, con cui vince quattro titoli di Campione di Francia. Nel 2004 dà l’addio allo sport della palla ovale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.