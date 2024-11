Lazio, 3 gol negli ultimi 20 minuti e Bologna ko: caos al secondo posto! | CLASSIFICA

StrettoWeb

Caos al secondo posto nel campionato di Serie A. La domenica della 13ª Giornata del massimo campionato italiano si chiude con la vittoria della Lazio per 3-0 sul Bologna. Partita subito in discesa per i biancocelesti che si ritrovano con l’uomo in più a causa del doppio giallo a Pobega (in 12 minuti).

Eppure, per sbloccare il match è servito Gigot, un difensore centrale, subentrato nel secondo tempo, che al 68′ ha siglato l’1-0. Caduto il fortino del Bologna, 4 minuti dopo arriva il raddoppio di Zaccagni che mette in ghiaccio la gara. Al 92 c’è gloria anche per Dele Bashiru che cala il tris. Per la Lazio è la quinta vittoria consecutiva in Serie A: biancocelesti a quota 28 insieme a Fiorentina, Inter e Atalanta alle spalle del Napoli.

Risultati Serie A 13ª Giornata

Verona-Inter 0-5

Milan-Juventus 0-0

Parma-Atalanta 1-3

Genoa-Cagliari 2-2

Torino-Monza 1-1

Como-Fiorentina 0-2

Napoli-Roma 1-0

Lazio-Bologna 3-0

Classifica Serie A

Napoli 29 Atalanta 28 Inter 28 Fiorentina 28 Lazio 28 Juventus 25 Milan 19* Bologna 18* Udinese 16 Empoli 15 Torino 15 Roma 13 Parma 12 Verona 12 Cagliari 11 Genoa 11 Como 10 Lecce 9 Monza 9 Venezia 8

* Una partita da recuperare

(Empoli, Udinese, Venezia e Lecce: una gara da disputare nel 16° turno)

Programma 14ª Giornata Serie A (dal 29 novembre al 2 dicembre)

Cagliari-Verona

Como-Monza

Milan-Empoli

Bologna-Venezia

Udinese-Genoa

Parma-Lazio

Torino-Napoli

Fiorentina-Inter

Lecce-Juventus

Roma-Atalanta

