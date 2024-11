Lavori di ripristino della segnaletica stradale, la viabilità a Messina

StrettoWeb

Domani, giovedì 21, e venerdì 22 novembre, nella fascia oraria 7-18, previsti provvedimenti viabili per consentire lavori di ripristino della segnaletica stradale degli attraversamenti pedonali in via Marco Polo, nel tratto compreso tra via Contesse e largo la Rosa a Messina.

Istituito pertanto divieto di sosta, con rimozione coatta, entrambi i lati di via Marco Polo, per tratti di 30 metri, aventi come baricentro i numeri civici 176, 224, 240, 343, 358, 384 e nel tratto antistante la chiesa, provvedendo al restringimento dei relativi tratti di carreggiata stradale ed alla regolamentazione della circolazione stradale, a senso unico alternato di circolazione, mediante la collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri.

Vigeranno inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto sopra esposto, e il divieto di transito veicolare in via Minissale, nel tratto compreso tra le vie Celi e Marco Polo.

